Zwei Personen wurden bei zwei Verkehrsunfällen am Donnerstag, 19. März, im Stadtgebiet von Zweibrücken leicht verletzt. Beim ersten Unfall prallte ein Fahrradfahrer in ein abbiegendes Auto. Der 25-jährige Autofahrer war gegen 12 Uhr auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Globus-Baumarkt unterwegs. Als er – mit gesetztem Blinker – nach rechts in die Einfahrt zur Firma ATU einbog, fuhr laut Polizei ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Fahrradfahrer in sein Auto. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am linken Ellenbogen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 200 Euro.

Gegen 17 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Autofahrerin, die auf der Christian-Schwarz-Straße in Richtung Fasaneriestraße fuhr, missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die 34-Jährige verspürte nach dem Aufprall Schmerzen im Bauchraum. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.