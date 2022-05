An der Rimschweiler Vogesenstraße, in Höhe der Ausfahrt Forstbergstraße, wird ein Doppelspiegel installiert. Das hat der Arbeitskreis Verkehrssicherheit entschieden. Der Spiegel soll rund 2000 Euro kosten.

Beantragt hat den Spiegel der Ortsbeirat Rimschweiler. Die Begründung: In Richtung Hornbach darf im Zuge der Vogesenstraße (B 424) auf dem Gehweg geparkt werden. Die parkenden Fahrzeuge behinderten aber stark die Sicht in der Ausfahrt Forstbergstraße. Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit, der Umweltbetrieb (UBZ) und das Stadtbauamt hatten das bestätigt: Die Sichtverhältnisse beim Einbiegen in die Vogesenstraße seien durch das Gehwegparken extrem eingeschränkt.

Zur Lösung des Problems wurde auch in Erwägung gezogen, Parkplätze auf dem Gehweg wegfallen zu lassen. Um mehr Verkehrssicherheit zu erreichen, hätte man mindestens acht Parkplätze entfernen müssen. „Aufgrund des hohen privaten und gewerblichen Parkdrucks“ wegen eines ansässigen Gewerbebetriebs, so die Stadt, könne man aber keine Parkplätze wegfallen lassen. Zumal das nur wildes Parken und noch weniger Verkehrssicherheit mit sich bringen würde.

Die Lösung heißt deshalb: Doppelspiegel an der Kreuzung. Weil die 2000 Euro als außerplanmäßige Ausgabe zählen, wird der Hauptausschuss am Mittwoch informiert. In der öffentlichen Sitzung ab 17 Uhr im Ratssaal geht es noch um weitere außerplanmäßige Ausgaben und um Auftragsvergaben.