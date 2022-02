Ein Unbekannter in einem schwarzen Pickup hat am Freitagnachmittag, 4. Februar, auf der A6 innerhalb der Baustelle am Anschluss Homburg durch riskante Fahrweise den Verkehr gefährdet. Aus Richtung Mannheim kommend, hat er laut Polizei gegen 17.30 Uhr die Insassen eines BMW in Schrecken versetzt. Wie die Ordnungshüter mitteilen, soll der Pickup-Fahrer im Homburger Baustellenbereich massiv gedrängelt und mehrfach auf die Lichthupe gedrückt haben. Nach Passieren der Baustelle sei er weiterhin dicht aufgefahren. Als der blaue BMW im zweispurigen Bereich gerade dabei war, vorschriftsmäßig einen Lkw zu überholen, habe sich der Geländewagen von hinten zwischen BMW und Laster hindurchgedrängelt. Auf der Polizei sagten die BMW-Insassen später aus, dass der Pickup, vermutlich ein schwarzer Nissan Navara, seine Manöver mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde vollführt habe. Hinweise nimmt die Polizei Saarbrücken unter Telefon 0681 9321-233 entgegen.