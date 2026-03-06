Die Polizei hat am Donnerstag in der Stadt den Verkehr kontrolliert, wie sie mitteilt. Zwischen 9 und 10.45 erwischte sie in der Vogelgesangstraße am Hauptfriedhof 14 Autofahrer, die zu schnell fuhren. In der Rosengartenstraße waren es zwischen 13 und 14 Uhr acht Autofahrer. In beiden Straßen gilt Tempo 30. Den Höchstwert erreichte ein Fahrer, der in der Vogelgesangstraße 46 Stundenkilometer fuhr. Auch wurde ein Vater angetroffen, der zwei Kleinkinder ungesichert im Auto transportierte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, und er durfte erst nach kompletter Sicherung seiner Kinder weiterfahren.

Gegen Donnerstagmittag wurde in der Europa-Allee auf dem Flughafengelände einen Lastwagen kontrolliert, der im Auftrag einer europaweit agierenden Spedition tätig ist. Das Fahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen war mit 7,6 Tonnen massiv überladen. Der Fahrer musste die Fracht auf einen zweiten Laster umladen, bevor er weiterfahren durfte. Wegen der Überladung werden Konsequenzen für das Transportunternehmen geprüft.

Seit 1. März gelten für Mopeds, Mofas, bestimmte Arten von Rollern und E-Scooter die neuen schwarzen Versicherungskennzeichen für 2026. Wer keins hat und trotzdem fährt, begeht eine Straftat wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Laut Polizei war das seit Monatsanfang bei zehn Fahrern der Fall, die meist mit E-Scootern unterwegs waren und noch das abgelaufene 2025-Versicherungskennzeichen hatten.