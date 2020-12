Am Donnerstag kontrollierte die Polizei von 10 bis 11 Uhr Autofahrer in Oberauerbach, in der Wallhalber Straße in Richtung Zweibrücken, und in der Zweibrücker Virchowstraße. Dabei wurde ein Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss fuhr. Ein anderer beschimpfte die Polizisten.

In Oberauerbach wurde in der Stunde zwölfmal schneller als die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer gefahren, der schnellste Fahrer war mit 70 Stundenkilometern unterwegs. Bei der Kontrolle angehaltener Autofahrer wurden sechs leichte Fahrzeugmängel (Beleuchtung, Nichtmitführen von Warndreieck und/oder Verbandskasten) festgestellt. Ein 27-Jährigen stand nach einem Drogenvortest im Verdacht, unter Amphetamineinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dem Mann drohen eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

An der Kontrollstelle in der Zweibrücker Virchowstraße ließ sich ein 54-Jähriger, der zu schnell gefahren und nicht angegurtet war, dazu hinreißen, seinen Unmut über die polizeilichen Maßnahmen „in unangemessener Weise zu artikulieren“, so die Polizei. „Dabei verwendete er gegenüber einem Polizeibeamten Begriffe aus der Gossensprache und sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung konfrontiert.“ Das teilt die Polizei mit.