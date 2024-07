Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße in Zweibrücken den Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten. Wie die Beamten berichten, legte der 40-Jährige „einen total gefälschten österreichischen Führerschein“ vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der angebliche Führerschein eingezogen. Gegen den Fahrer und gegen den Halter des Kleinkraftrads wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.