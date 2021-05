Ein schwerer Unfall im August 2019 in der Altheimer Straße führte dazu, dass die Mittelbacher vehement Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung forderten. Im Frühjahr, anderthalb Jahre nach dem Unfall, soll nun etwas geschehen.

Es waren erschreckende Bilder, die sich am Abend des 23. August 2019 boten, als ein junger Autofahrer mit seinem hochmotorisierten A-Klasse-Mercedes durch die Altheimer Straße gerast war, einen BMW streifte, gegen eine Mauer krachte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Wie durch ein Wunder wurden weder die Insassen des Wagens noch Passanten verletzt. In der Folge gab es Tempomessungen durch die Polizei, das Ordnungsamt und die Polizei berieten Maßnahmen. Schließlich forderte der Ortsbeirat Ende November 2019, dass in der Altheimer Straße das wechselseitige Parken eingeführt wird. Mal links, mal rechts sollten entlang der Fahrbahn Parkfelder eingezeichnet werden. Das sollte, ähnlich wie das in Stambach und Martinshöhe der Fall ist, den Verkehr bremsen. Außerdem forderte das Gremium, an beiden Ortseingängen deutlicher auf die Höchstgeschwindigkeit 50 hinzuweisen.

Getan hat sich bislang aber nichts. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilte die Beigeordnete Christina Rauch, dass 2020 wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten im Stadtgebiet „zunächst die Fahrbahnmarkierungen im Innenstadtbereich erneuert“ werden mussten. Sie kündigte aber an, dass „die Markierungsarbeiten in der Altheimer Straße, sobald es die Witterung zulässt, im Frühjahr vorgenommen werden“.

Ortsvorsteher Kurt Dettweiler nahm die Kunde zur Kenntnis. „Ich habe im letzten Jahr immer wieder nachgehakt, wir warten das jetzt ab“, sagte er. Zwischenzeitlich hat sich ein anderes Problem abgemildert, das die Anwohner in der Altheimer Straße plagte. Wegen der Arbeiten am Ixheimer Kreisel hat sich der Schwerlastverkehr eine andere Route gesucht

„Ich habe den Eindruck, dass nicht mehr so viele Laster durch Mittelbach fahren“, bemerkte Dettweiler. Allerdings sei der Kreisel noch nicht mit der Autobahn in Fahrtrichtung Pirmasens verbunden. „Es besteht schon die Gefahr, dass der Schwerlastverkehr wieder zunimmt, wenn die andere Auffahrt öffnet“, fürchtet Dettweiler. „Es muss unser Ziel sein, die Anwohner an den Ortsdurchfahrten von Mittelbach und Rimschweiler zu entlasten“, ergänzte er. Das wechselseitige Parken sorgt für eine künstliche Verengung der Hauptstraße, das soll die Brummifahrer abschrecken.

Rauch informierte, dass auch am Ortseingang von Altheim her etwas passieren wird. Der Umweltbetrieb werde „zusätzlich zu dem vorhandenen Schild Tempo 50 an der Hengstbacher Mühle ein zweites Verkehrszeichen Tempo 50 vor der Einmündung der Straße nach Hengstbach“ aufstellen, kündigte Rauch an. Außerdem soll auf der Fahrbahn eine große 50 aufgemalt werden. Das sei allerdings erst möglich, wenn es wärmer geworden ist.

Der Wunsch Dettweilers, dass von Altheim kommend eine Verkehrsinsel gebaut wird, wurde bereits mehrfach als zu teuer abgelehnt.