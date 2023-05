Weil dort am Freitag ein Lastwagen gebrannt hatte, wird am heutigen Montag überraschend die Bundesstraße 41 im saarländischen Ottweiler (Kreis Neunkirchen) repariert und deshalb voll gesperrt. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat in der Ottweiler Ortsdurchfahrt mit Instandsetzungsarbeiten an der Brandstelle zwischen den beiden Einmündungen zur B420 und zur Seminarstraße begonnen – unter Vollsperrung. Die Strecke könne nach derzeitigem Stand voraussichtlich am heutigen Montagabend gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Umleitung ist durch die Seminarstraße über die Stennweiler Straße nach Stennweiler und von dort über die L292 und die L141 in die Illinger Straße wieder zurück nach Ottweiler ausgeschildert. Der LfS warnt vor Verkehrsstörungen.