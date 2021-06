Am Freitag, 4. Juni, drohen Behinderungen auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen im Saarland. Von 9 bis 18 Uhr sind Reparaturen auf der Sulzbachtalbrücke angesetzt. Am Autobahndreieck Friedrichsthal wird in dieser Zeit die Überleitung von der A 623 aus Saarbrücken auf die A 8 nach Neunkirchen gesperrt. Die Umleitungsstrecke U 3 verläuft über die A-8-Anschlussstelle Merchweiler.