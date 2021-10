Am Sonntag, Reformationstag und Grusel-Fest Halloween, ist in Zweibrücken verkaufsoffener Sonntag mit jeder Menge Halloween-Aktivitäten in der Innenstadt. Los geht es um 11 Uhr, ein Kostümwettbewerb auf dem Herzogsplatz startet um 14 Uhr.

Auf dem Herzogsplatz findet für Kinder eine Grusel-Modenschau statt. Laut Citymanagerin Petra Stricker werden die schönsten und gruseligsten Halloween-Kostüme prämiert. Der Hauptpreis sind zwei Eintrittskarten für den Europa-Park im südbadischen Rust, der zweite Platz bekommt einen Adventskalender vom Spielwarenladen Cleemann, der dritte einen Überraschungspreis der Buchhandlung Thalia. Alle anderen teilnehmenden Kinder bekommen eine kleine Hexe und eine Urkunde. Die Preisverleihung übernimmt Rosenkönigin Annika. Ebenfalls auf dem Herzogplatz gibt es Stände des Kinderschutzbundes und der Waldjugend, Gräsers Maltisch lädt zudem zum Gestalten von Figuren ein.

Ab 11 Uhr ist auf dem Hallplatz Krammarkt, zudem steht dort ein Stand des rheinhessischen Winzers Balz. Er verkauft Wein, Winzersekt und Glühwein. Zeitgleich startet auf dem Alexanderplatz der Flohmarkt und auf dem Schlossplatz beim letzten Tag des Oktoberfestes der Frühschoppen mit bayrischen Spezialitäten zum Mittagessen und Musik im Zelt.

Hexen und Zauberer trommeln

Schüler der Trommelschule Tam Tam, verkleidet als Hexen und Zauberer, sind zwischen 13 und 15 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs, sie trommeln laut Pressemitteilung zu verschiedenen Zeiten auf den Plätzen. Die Traumzeit-Gruppe startet um 14 Uhr auf dem Alexanderplatz. Mit Tanz und Klängen bewegen sich die verkleideten Wesen durch die Fußgängerzone hin zum Herzogplatz. Von 13 Uhr bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, zudem können Kunden auch im Möbel Martin, Edeka Ernst und im Fashion Outlet am Flughafen einkaufen.

Zum Hygienekonzept: Auf allen Veranstaltungsplätzen gilt Maskenpflicht, ebenso gelten im gesamten Stadtgebiet Abstandsregeln. Auf dem Hallplatz gilt die 2G+-Regel – beliebig viele Geimpfte und Genesene plus höchstens 250 Getestete ab zwölf Jahren, deren Anzahl per Nummernsystem kontrolliert wird. Für die Grusel-Modenschau werden die Kontaktdaten der Kinder erfasst, zudem verläuft die Modenschau in einer Einbahnregelung über die Bühne auf der Treppe vorm Rathaus.