Tolles Wetter und keine Maskenpflicht mehr – das hat sich äußerst positiv auf den verkaufsoffenen Sonntag und die Veranstaltungen in der Zweibrücker Innenstadt am Wochenende ausgewirkt. „Die Leute haben Lust rauszugehen und das Leben zu genießen“, hat Sandra Cleemann beobachtet, die Vorsitzende des Zweibrücker Gemeinsamhandels, ein Zusammenschluss Zweibrücker Händler. Die Stimmung in der Stadt sei richtig gut gewesen, hat sie beobachtet: „Die Passanten waren begeistert.“

Auch Petra Stricker, Beauftragte fürs Citymanagement, war am Sonntagnachmittag rundum zufrieden mit dem Wochenende, das schon am Freitag mit dem Hamburger Fischmarkt auf dem Schlossplatz begonnen hatte. Am Samstag boten Künstler aus Zweibrücken und der Region ihre Werke beim Open-Air-Kunstmarkt in der Innenstadt an. „Die Künstler waren sehr zufrieden“, sagte Petra Stricker über „Zweibrücken kunstvoll“, das auch ein wenig an das Pariser Viertel Montmartre erinnern sollte. Bei der Zweibrücker Stadtgalerie sind in den nächsten Wochen auch Kunstwerke in den Läden und Schaufenstern zu sehen. Gut angekommen sei auch die Aufführung der Tanzschule „Elmiras Orient“ auf dem Alexandersplatz.

Anders als beim ersten verkaufsoffenen Sonntag im April hatten die Zweibrücker diesmal Glück mit dem Wetter: Am Samstagmorgen war die Fußgängerzone bei Sonnenschein proppenvoll. Am Sonntag war der Morgen noch grau und regnerisch und verhieß nichts Gutes, doch bis Mittag hatten sich die Wolken verzogen, und es wurde sonnig. So war bereits kurz nach 13 Uhr einiges los in der Stadt. Davon profitierten auch die Flohmarkthändler auf dem Herzogplatz, die laut Sandra Cleemann mit dem Zuspruch ebenfalls zufrieden waren.