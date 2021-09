Gleich mehrere Veranstaltungen sollen am Wochenende Besucher in die Innenstadt locken. Den Abschluss macht der verkaufsoffene Sonntag mit verschiedenen Themenmärkten am Wahltag.

Am Freitag ist die Initiative ZW-vernetzt mit dem Zweibrücker Nabu von 13 bis 17 Uhr mit einem Infostand zum Klimawandel in der Fußgängerzone vertreten, vor den „2 Augenoptikerinnen“. Es gibt eine Ausstellung sowie Mitmachaktionen wie Glücksrad oder ökologischer Fußabdruck. Ab 14 Uhr verteilen Walking Acts in Eisbären- und Pandabärenkostümen Postkarten, die die steigende Durchschnittstemperatur in Rheinland-Pfalz von 1881 bis 2018 aufzeigen. Ab 15 Uhr laden die Bären auf dem Herzogplatz zu einer Klima-Aktion mit Grundschul- und Kindergartenkindern ein. Die Kinder können als Tiere verkleidet kommen.

Am Samstag und Sonntag geht das Historische Flugplatzrennen über die Bühne. Für Freitag ab 17 Uhr lädt die Stadt die Teilnehmer mit ihren Oldtimern auf den Schloss- und Alexanderplatz ein. Sie fahren als Corso vom Flugplatz zur Innenstadt. Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Rosenkönigin Annika eröffnen die Schau. Ein Moderator stellt die rund 150 Fahrzeuge vor.

Am Wahl-Sonntag ist Zweibrücken ab 13 Uhr verkaufsoffen. Der Veranstalter Gemeinsamhandel bietet zusätzlich Märkte an: einen Bauernmarkt auf dem Alexanderplatz, einen Flohmarkt auf dem Herzogplatz und einen Krammarkt auf dem Schlossplatz. Die Zugangskontrolle zum Floh- und Krammarkt wird mit einem Sicherheitsdienst geregelt. Ein Hygienekonzept liegt vor, es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Auch das Outlet und Möbel Martin haben am Sonntag geöffnet.

Der Rosengarten lädt für Sonntag zum Herbst- und Gartenmarkt ein.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist laut Citymanagerin Petra Stricker für 31. Oktober geplant. Dies könne sich aber noch ändern, sollte die Inzidenz in Zweibrücken steigen.