Diesen Sonntag, 27. Oktober, haben in der Neunkircher Innenstadt die Geschäfte auf. Von 13 bis 18 Uhr kann man in rund 130 Geschäften einkaufen. Um 18 Uhr werden die Läden zwar ihre Pforten schließen – aber das Spektakel geht trotzdem weiter und verlagert sich auf den Stummplatz. Dort kann man beim Mondschein-Markt ab 15 Uhr an verschiedenen Ständen bummeln. Es gibt Kunsthandwerk, Alltagssachen, Speisen, Cocktails und Süßes. Offiziell eröffnet wird der Mondschein-Markt um 17 Uhr. Auf dem Stummplatz sind die Spielleute Spectaculatius unterwegs – inklusive Trommel, Dudelsack, Schalmei und Drehleier. Auch der jonglierende Gaukler Timelino wird übers Gelände schlendern. Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues gibt’s auf der Bühne von 17.30 bis 22 Uhr von der saarländischen Unplugged-Band MEP Live. Gegen 21.30 Uhr erwartet die Besucher zum Abschluss eine Feuershow. Der Eintritt zum Markt ist kostenlos.