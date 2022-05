In der Zweibrücker Innenstadt, bei Edeka Ernst, Möbel Martin und im Outlet ist am 29. Mai verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Den Flohmarkt findet man an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr auf dem Herzogplatz. Kostenlos mit der Pferdekutsche kann man von 15 bis 18 Uhr zwischen Schlossplatz und Hilgard-Center pendeln. Die beiden Parkhäuser sind von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Bereits am Samstag, 28. Mai, 9.30 bis 15 Uhr, findet „Zweibrücken kunstvoll“ zum achten Mal statt: Dann soll sich die Fußgängerzone als „kleines Zweibrücker Montmartre“ mit Künstlern, ihren Werken, Ständen und Staffeleien präsentieren. Ab 11 Uhr schlendert „Monsieur Hubert“ mit seinem Akkordeon durch die Fußgängerzone und spielt französische Lieder.

Auf dem Schlossplatz angekommen, wechselt er zu Seemannsliedern über: Denn dort gastieren vom Freitag, 27. Mai, bis zum verkaufsoffenen Sonntag die Marktschreier vom „Hamburger Hafenmarkt auf Tour“. Weitere Markthändler schließen sich mit ihren Angeboten an. Auf dem Alexanderplatz gibt es am Sonntag ab 14 Uhr folkloristische Kinder- und Erwachsenentänze mit Elena Lochs „Elmiras Orient“ zu bewundern. Später wird an gleicher Stelle um 17 Uhr die Schaufenster-Ausstellung Stadtgalerie.3 mit Rosenkönigin Annika I. und Kulturdezernentin Christina Rauch zu Blasmusik der Stadtkapelle eröffnet. Die dritte Kunstausstellung dieser Art in Zweibrücken bleibt bis 4. Juli in diversen Schaufenstern in der Innenstadt bestehen.