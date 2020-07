Das übliche Gedränge bei der Anfahrt zu verkaufsoffenen Sonntagen in Outlet blieb aus, und auch im Center waren disziplinierte Kunden zu beobachten: Entspannt ging es am Sonntag beim ersten der sieben verkaufsoffenen Sonntagen in den Sommerferien im Fashion Outlet zu.

Die Kunden wurden durch Sicherheitspersonal schon vorm Passieren des einzigen Zugangstores zum Anlegen von Mund-Nasen-Masken angehalten, Desinfektionsmittel stand in den Geschäften reichlich zu Verfügung. Der Zugang wurde durch Personal oder durch Ampelsysteme begrenzt.

Zahlen, wie viele Besucher zum ersten Verkaufsoffene unter Corona-Bedingungen ins Outlet kamen, waren am Montag von Betreiber Via Outlets nicht zu erhalten. Augenscheinlich waren es deutlich weniger, nur ein kleiner Bruchteil der 33 968 Besucher des vorherigen am 29. Dezember. Allerdings fanden sich die zum 200-Kilometer-Einzugsgebiet des Outlets gehörenden Auto-Nummernschildern, von Luxemburg über den Taunus bis nach Frankreich.

Sechs Verkaufsoffene, bis zum 15. August, folgen nun noch in den Sommerferien.