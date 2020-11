[Aktualisiert 18:25] Der verkaufsoffene Sonntag am 29. November, dem ersten Advent, findet nicht statt. Citymanagerin Petra Stricker teilte am Donnerstagabend mit, der Stadtvorstand habe den Gemeinsamhandel vor dem Hintergrund der Corona-Situation um einen gemeinsamen Entschluss gebeten. Die Mehrheit der Vereinsmitglieder hätten sich dahingehend geäußert, auf den Aktionstag zu verzichten. „Es gab auch einige, die am 29. November öffnen wollten“, sagte Andreas Michel, der Vorsitzende des Vereins Gemeinsamhandel. Er habe bis zum Abend weder von der Stadt noch vom Citymanagement eine Rückmeldung erhalten. Michel hätte sich früher Klarheit für die Einzelhändler gewünscht, „einige haben bereits Geld in die Planung gesteckt“. Wie berichtet, wurden zuvor in mehreren Städten die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt, etwa in Kaiserslautern oder Mainz – beide hatten für diesen Tag ebenfalls einen Sonntagsverkauf eingeplant. In Zweibrücken hatten die Händler für den Aktionstag zunächst eine Genehmigung vorliegen.