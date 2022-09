Homburg lädt für kommenden Sonntag zum Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. Ab 13 Uhr sind die Geschäfte am Sonntag in Homburg geöffnet. Gleichzeitig zum Shopping-Tag findet die 14. Homburger Wiesen statt. So ist es etwa möglich, den Shopping-Tag auf der Wiesen mit Frühschoppen und Weißwurst-Frühstück zu starten. Oder genau anders herum: Nach dem Einkaufen ins Festzelt zum Feiern - ab 19 Uhr spielen die „Bayernrocker“. Für jene, die keine Oktoberfest-Freunde sind, sind die Gastronomiebetriebe in der Innenstadt sowie am historischen Marktplatz in der Altstadt ebenfalls geöffnet.