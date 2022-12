Am Samstagmorgen wollte ein Mann in einer Bäckerei im Zweibrücker Etzelweg mit einem falschen 20-Euro-Schein bezahlen. Als ihn die Verkäuferin darauf hinwies, dass der Schein nicht echt sei, bot der Mann an, zu einem Geldautomaten zu fahren, um Bargeld abzuheben. Nachdem er mit dem Geld wieder in der Bäckerei erschienen war, bezahlte er seine Rechnung. Das teilte die Polizei mit, die nun Zeugen des Vorfalls sucht und nicht unbedingt davon ausgeht, dass der Mann wusste, dass der Schein gefälscht war. Sie schreibt von einem „möglicherweise gutgläubigen Kunden“. Er soll um die 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und einen Drei-Tage-Bart tragen. Er sprach ortsüblichen Dialekt. Während seiner Fahrt zum Geldautomaten wartete seine Ehefrau oder Freundin in der Bäckerei auf seine Rückkehr. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de wenden.