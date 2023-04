Im Prozess gegen die beiden ehemaligen Bundeswehrsoldaten der Zweibrücker Kaserne, die laut Anklage am 13. Juni 2018 eine damals 18-jährige Kameradin nach einer Kneipentour in Zweibrücken vergewaltigt haben sollen, kam am Freitag eine Psychiaterin vor der sechsten Strafkammer des Landgerichtes zu Wort.

Die Gutachterin war nach einem Antrag des Staatsanwaltes Christian Heinekamp beauftragt, die Aussagetüchtigkeit der Soldatin zu prüfen. Der Fachbegriff Aussagetüchtigkeit bezeichnet die Fähigkeit, das Erlebte wirklichkeitsgetreu wiederzugeben, auch als Zeuge vor Gericht. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Glaubwürdigkeit. Die wurde der Soldatin im Vergewaltigungsprozess von einer Psychologin bereits zugesprochen.

Die Psychiaterin erklärte am Freitag, dass sie die ehemalige Soldatin eineinhalb Stunden untersucht habe. Das mutmaßliche Opfer hätte nach dem Vorfall keine Freude mehr empfunden. Sie habe unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und Schlafstörungen gelitten und sei deswegen in ärztlicher Behandlung gewesen. Bei ihrer Probandin gäbe es keine Hinweise auf eine psychotische Störung. Hinweise auf eine Beeinträchtigung ihrer Aussagetüchtigkeit seien nicht zu erkennen, so die Psychiaterin.

Plädoyers für Dienstag erwartet

Die heute 22-jährige ehemalige Soldatin sagte vor der sechsten Strafkammer in Zweibrücken zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin aus. Dieses Prozedere musste sie bereits im Januar 2021 beim Landgericht Bad Kreuznach über sich ergehen lassen. Im März 2018 wurde sie in der Kaserne in Baumholder von zwei Soldaten vergewaltigt. Die beiden Soldaten aus Solingen und Pirmasens, wurden im Februar 2021 vom Landgericht Bad Kreuznach wegen Vergewaltigung zu je drei Jahren Haft verurteilt. Der Solinger ist nun in Zweibrücken erneut wegen Vergewaltigung angeklagt. Er sitzt derzeit seine drei Jahre Strafe im Zweibrücker Gefängnis ab. Der zweite Angeklagte aus Meckenheim sprach vor Gericht von einvernehmlichem Sex. Der Solinger schweigt dem Vorwurf. Am Dienstag soll plädiert werden.