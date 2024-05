Am Landgericht Zweibrücken hat am Dienstagmorgen ein Strafprozess gegen zwei Brüder, 61 und 71 Jahre alt, begonnen, die laut Anklage der Staatsanwaltschaft über viele Jahre eine Minderjährige sexuell missbraucht, vergewaltigt, haben sollen. Bei dem Missbrauchsopfer handelt sich um die Tochter beziehungsweise die Nichte der Angeklagten. Der Missbrauch durch den Onkel soll begonnen haben, als das Mädchen erst acht Jahre alt war. Der Missbrauch durch den Vater endete erst im Dezember 2023. Die Angeklagten saßen seitdem in Untersuchungshaft. Einer der Angeklagten hat bereits eine Haftstrafe von fünf Jahren wegen sexuellem Missbrauchs eines anderen Opfers verbüßt. Die Angeklagten machten zum Beginn des auf sechs Verhandlungstagen, bis Ende Juni, angesetzten Prozesses Angaben zur Person. Zum Schutz der Intim- und Privatsphäre des Opfers wurde die Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung vom Gericht ausgeschlossen.