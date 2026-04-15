Die Zweibrücker standen der jüdischen Minderheit oft ablehnend gegenüber. Die Bemühungen der israelitischen Kultusgemeinde um einen Friedhof im 19. Jahrhundert belegen das.

Einen stadtnahen Friedhof einzurichten, war für die israelitische Kultusgemeinde ein schwieriges Thema. Im März 1823 lehnte der Zweibrücker Stadtrat die Aufnahme des aus Blieskastel stammenden Handelsmanns Abraham Oppenheimer ab. Zur Begründung hieß es, die Zahl jüdischer Familien sei auf 30 mit insgesamt 150 Personen gewachsen. Man warf ihnen vor, sich „bloß mit dem sogenannten Handeln“ zu beschäftigen, was „Unheil“ bringe, und bezeichnete sie pauschal als „Geisel“. Zudem seien die „handel treibenden Personen“ in der Stadt bereits zu zahlreich, die Einwohner klagten, und Behörden sollten bei Einwanderungen „die möglichste Vorsicht“ walten lassen.

Die königlich-bayerische Regierung des Rheinkreises hielt sich an Freizügigkeit und Toleranz – und hob den Beschluss auf. „Im Namen Seiner Majestät des Königs“ wurde die Aufnahme Oppenheimers gemäß den geltenden Vorschriften angeordnet. Der 31-Jährige durfte sich mit Frau und vier Kindern in Zweibrücken niederlassen und weiter Handel treiben. Weitere sieben Kinder wurden in Zweibrücken geboren, die meisten starben im Kindes- oder Jugendalter. Abraham Oppenheimer starb Anfang 1859 und wurde auf dem alten jüdischen Friedhof am Ölkorbberg beigesetzt.

Das Ringen um den Friedhof geht weiter

Die Abwehrhaltung Zweibrückens zeigte sich auch beim Thema Begräbnis. Bis dahin mussten die Zweibrücker Juden ihre Toten in Blieskastel bestatten – zu Fuß waren es zwei Stunden. Dessen begrenzte Kapazität zwang die Gemeinde, eine neue Begräbnisstätte zu suchen. Laut Jahresbericht des Landkommissärs von Hofenfels für 1825–27 erhielt man schließlich einen „eigenen Leichenacker in der Nähe von Zweibrücken“.

Eine Karte von 1841 zeigt, dass der alte Judenfriedhof am Ölkorbberg weit außerhalb der Stadt lag. Häuser der Siedlung Beckerswäldchen wurden in unmittelbarer Nachbarschaft der ehemaligen Begräbnisstätte erbaut.. Foto: Helmut Sittinger

Das Areal lag weit außerhalb der Stadt, in der Gewanne Am Ölkorb auf Bubenhauser Gemarkung. Erreichbar war es nur über einen steilen, mit Kopfsteinen gepflasterten Weg. Fast fünf Jahrzehnte fanden hier verstorbene Zweibrücker Juden ihre letzte Ruhestätte – schwer erreichbar zu Fuß, wie auch mit dem nach der „Israelitischen Leichenordnung“ von 1845 vorgeschriebenen Leichenwagen.

Übergriffe waren programmiert

Die abseitige Lage begünstigte Schändungen. Bereits 1847 wurden Steine der Umfassungsmauer gestohlen, das Tor beschädigt sowie Grabsteine umgeworfen. In den folgenden Jahren nahm die antijüdische Stimmung in manchen Kreisen zu; sie fand auch in der damaligen „Zweibrücker Zeitung“ Widerhall.

Bericht über Schändungen des jüdischen Friedhofs in der Gewanne Ölkorb im »Wochenblatt für den Kgl.-Bayer. Gerichtsbezirk Zweibrücken« vom 18. April 1847. Foto: Thomas Büffel

1876 veröffentlichte das Blatt ein Schmäh-Gedicht über den „Judenkirchhof“ am Ölkorb. Der kleine Friedhof nahm Wohlhabende wie die Kaufmannsfamilie Gugenheim ebenso auf wie weniger Begüterte, darunter Angehörige Oppenheimers. Sein Sohn Isidor war der erste der Familie, der auf dem Hauptfriedhof bestattet wurde: Ende 1877 schied er aus dem Leben. „Größere Geldverluste“ hätten den „sonst achtbaren Mann“ zum Freitod veranlasst, schrieb die „Zweibrücker Zeitung“.

1870 war der Ölkorb-Friedhof „vollständig mit Leichen belegt“. Die Verhandlungen der israelitischen Kultusgemeinde mit der Stadt endeten am Donnerstag, 24. Juni 1870, mit der Überlassung einer rund 1500 Quadratmeter großen Fläche auf dem erweiterten Hauptfriedhof. Dies war auch wegen der wachsenden Zahl jüdischer Einwohner notwendig, die 1890 mit 287 Personen ihren Höhepunkt erreichte.

„Gestorbene Säulen bedecken den Platz“

Am alten Friedhof nagte der Zahn der Zeit. Der „Pfälzische Merkur“ berichtete 1925: „Auf einem der schönsten Aussichtspunkte gelegen, versinkt diese Ruhestätte der Toten immer mehr in Schutt und Verwilderung. Zerbrochene Grabsteine und Einfassungen, gestürzte Denkmäler und gestorbene Säulen bedecken weithin den Platz. Inschriften aus zwei Jahrhunderten sprechen vom Alter der moosgrauen, meist umgesunkenen Steine; der Friedhof ist selbst tot und lieblos geworden.“ Die letzten Steine, an die sich Ältere erinnern, sind seit Jahren verschwunden.

Mit der Vernichtung der jüdischen Gemeinde in der NS-Zeit geriet das Wissen um den einst heiligen Ort in Vergessenheit – selbst bei der Jüdischen Kultusgemeinde der Pfalz. Wiederholte Schändungen schmälerten das Interesse zusätzlich. Am schwersten wog die Entweihung, als im Zweiten Weltkrieg über 50 ausländische Zwangsarbeiter und Strafgefangene in Doppelbelegung auf den jüdischen Gräbern bestattet wurden. Auch auf dem jüdischen Feld des Hauptfriedhofs wurden 1943 Zwangsarbeiter beerdigt. Nach dem Krieg wurden die nichtjüdischen Zwangsarbeiter umgebettet. 1992 wurde das verwilderte Areal am Ölkorbberg auf private Initiative von Gestrüpp befreit und mit einem Gedenkstein versehen. Mangels Pflege und Interesse geriet die Stätte erneut in Vergessenheit – bis 2024 eine erneute Initiative die Anlage einer Gedenkstätte anregte.

Zwar sind keine Grabsteine erhalten. Doch die Lage des Friedhofs auf einer schwer erreichbaren Anhöhe außerhalb der Stadt spricht für sich: Sie spiegelt die Haltung vieler Zweibrücker gegenüber der jüdischen Minderheit wider. Daran soll die neue Gedenkstätte erinnern.