Mit einer Festnahme endete eine Verfolgungsfahrt von Homburg nach Waldmohr, die sich ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag mit der Polizei geliefert hat. Wie die Beamten berichten, war der 31-Jährige aus dem Saarpfalz-Kreis am frühen Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr mit seinem silberfarbenen Hyundai in der Homburger Beethovenstraße aufgefallen. Er habe Anhaltesignale der Polizei missachtet und sei über die Kaiserstraße nach Erbach, Bruchhof und Waldmohr und schlussendlich nach Jägersburg geflüchtet. Dabei sei er viel zu schnell gefahren, habe mehrere rote Ampeln missachtet und sei auch entgegen einer Einbahnstraße gerast. Bei einem riskanten Überholmanöver in einer Kurve zwischen Bruchhof und Waldmohr sei mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Von Waldmohr kommend, habe die Polizei das Auto schließlich am Jägersburger Ortseingang gestoppt. Sachschaden sei bei der Verfolgungsjagd nicht angerichtet worden. Der 31-Jährige habe keinen gültigen Führerschein und soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Der Mann habe zugegeben, dass der Hyundai gestohlen war. Die daran angebrachten Homburger Nummernschilder gehörten nicht zum Wagen. Die Homburger Polizei (Telefon 06841 1060) bittet Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsjagd gefährdet wurden, sich zu melden.