In der Nacht zum Freitag kam es zwischen 1 und 1.15 Uhr in Zweibrücken zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem VW Polo mit Neunkircher Kennzeichen. Nach Angaben der Polizei entzog sich der Fahrer in der Saarlandstraße einer Kontrolle und flüchtete über Molitorstraße, Johann-Schwebel-Straße, Himmelsbergstraße, Hofenfelsstraße und Homburger Straße Richtung Freudenbergerhofstraße im Stadtteil Ernstweiler. Durch die Verfolgungsfahrt wurde ein Streifenwagen beschädigt. Im Bereich der Firma John Deere sollen außerdem Fußgänger gefährdet worden sein. Letztendlich fanden die Beamten das Auto in der Homburger Straße, die Insassen waren weg. Nach ersten Erkenntnissen waren an dem Auto vermutlich gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte dieses Vorfalles, sich unter Telefon 06332/9760 bei der Polizei in Zweibrücken zu melden.