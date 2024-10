Die Polizei musste am Sonntagabend einen Autofahrer in Zweibrücken verfolgen. Eigentlich wollten die Beamten einen BMW X3 gegen 20 Uhr in der Rosengartenstraße kontrollieren. Als der Strefenwagen wendete, beschleunigte der BMW-Fahrer jedoch nach Angaben der Polizei und versuchte, der Kontrolle zu entwischen. Bei der anschließenden Verfolgung durch die Streife überfuhr der Fahrer eine rote Ampel an der Kreuzung Saarlandstraße/Landauer Straße, wodurch andere Fahrer zur Vollbremsung gezwungen wurden.

Die Beamten konnte das Auto schließlich in der Johann-Schwebel-Straße stoppen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Daher wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.