In der Nacht zum Sonntag lieferte sich ein 30-jähriger Autofahrer in St. Wendel eine heftige Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streife den Autofahrer gegen 3 Uhr nachts einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Autofahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete. Nach kurzer Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten, den Autofahrer in der Annenstraße in St. Wendel zum Anhalten zu bringen. Als einer der Beamten aus dem Streifenwagen ausstieg, beschleunigte der 30-Jährige und raste mit seinem Auto auf den 22-jährigen Polizisten zu. Dieser schaffte es noch rechtzeitig, zur Seite zu springen, ehe das Auto des 30-Jährigen ihn erwischt hätte. Die Verfolgungsfahrt ging weiter, dabei kam es zu vier Unfällen zwischen Polizeiauto und dem flüchtenden Wagen. Zwei 40-jährige Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Schluss mit der Verfolgung war dann in Namborn (nördlich von St. Wendel). Die Polizei stoppte den Wagen des 30-Jährigen und nahm diesen fest. Zunächst wurde der flüchtende Autofahrer ins Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er Drogen genommen hatte. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt.