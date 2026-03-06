Beide Teams weisen eine überragende Saisonbilanz vor. Jetzt treffen der SV Großsteinhausen und die SG Knopp/Wiesbach zum Topspiel aufeinander.

Ihre Hausaufgaben für das anstehende Topspiel in der B-Klasse haben sowohl der gastgebende SV Großsteinhausen, als auch die anreisenden Gäste der SG Knopp/ Wiesbach gemacht. Beide Mannschaften erspielten sich mit jeweils 14 Siegen in 15 Begegnungen diese hervorragende Ausgangslage und sind die ersten Verfolger von Tabellenführer SC Stambach. Momentan liegt die SG einen Punkt vor dem SVG. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr am Scheuerwald.

Breiter und ausgeglichener Kader

„Jedes Spiel muss erst gespielt werden, damit man in diese Position kommt, das haben wir bis hierhin gut hinbekommen und auch der Erfolg beim Hilster SV war ein guter Start in die Rückrunde“, beurteilt SVG-Trainer Patrick Müller die Leistungen der vergangenen Wochen und Monate seiner Mannschaft. Er freut sich auf das Duell mit dem direkten Konkurrenten um den Aufstieg.

„Das sind die Spiele, worauf man hinarbeitet, durch Training und die Ergebnisse der anderen Spiele.“ Die fantastische Saisonleistung ist für Müller auch das Ergebnis eines breiten und ausgeglichenen Kaders. „Konkurrenz belebt das Geschäft, bei uns ist allgemein auf jeder Position der Konkurrenzkampf offen, das zeichnet uns aus, das macht jeden einzelnen Spieler auch besser und kann unser Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz sein“, mutmaßt der Verwaltungsfachwirt bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens. So fand sich am vergangenen Wochenende der beste Torschütze Maurice Förch (14 Tore) zunächst auf der Bank wieder. Im Tor, wo es laut Müller ebenso wie auf allen Positionen einen offenen Konkurrenzkampf gibt, durfte Sommerneuzugang Lars Sefrin nach verletzungsfreier Phase das Gehäuse hüten.

Hinspiel endete mit einem Remis

Mit großartigen Experimenten in Sachen Aufstellung oder Taktik rechnet der Trainer des Tabellendritten für Sonntag bei den Gästen nicht. Sie sind für Patrick Müller zu gefestigt, um jetzt urplötzlich alles über Bord zu werfen. Seine eigenen Jungs müssten wie beim 2:2-Unentschieden der beiden Vereine in der Hinrunde wieder die Wirkungskreise der zentralen SG-Spieler eindämmen. Aus einer kompakten und stabilen Defensive heraus möchte Müller seine Jungs agieren sehen, mit ihrem durchschlagskräftigen Spielmacher Maximilian Decker und den flinken Außenbahnspielern offensiv zum Erfolg kommen. „Wir werden selbstbewusst auftreten, mit Mut und Überzeugung spielen, wir haben ein Heimspiel auf unserem Platz und wollen den sicherlich zahlreichen Zuschauern etwas bieten.“ Die Heimbilanz des SVG kann sich sehen lassen. Alle neun Partien hat das Team gewonnen. Mit 52 haben sie die zweitmeisten Treffer im Ligavergleich erzielt und dabei nur drei Gegentreffer kassiert.

Kurzeinsatz soll die Ausnahme bleiben

Die eigene Einwechslung von SG-Trainer Ralf Rabung am vergangenen Sonntag beim 5:1-Auswärtserfolg in Obersimten ist nicht als seine persönliche Vorbereitung auf das Spiel in Großsteinhausen zu sehen. „Nein, auf keinen Fall. Es geht zwar immer noch für ein paar Minuten, aber das war die Ausnahme“, bekennt er direkt. Da ihm drei Stammkräfte gefehlt hatten und weitere grippegeschwächt spielten, „konnte ich mich, als das Spiel im sicheren Hafen war, selbst einwechseln, um den anderen Ruhe zu gönnen“, klärt der hauptberufliche Bauleiter weiter auf.

In der Vorbereitungswoche hat er bewusst zielgerichtet seine junge Mannschaft eingestimmt. „Ich nenne es professionell pragmatisch, ich habe bewusst den Druck herausgenommen, nicht von einem Topspiel gesprochen. Es wird ein Spiel, auf das man sich freuen darf, aber ich mache es nicht größer als es ist.“ Damit sieht Rabung auch im Falle einer Niederlage noch nichts entschieden. „Erst am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, das sage ich meinen Jungs immer wieder. Wir wissen am Sonntag nach dem Spiel nur das Ergebnis und wer gepunktet hat. Wir wissen nicht, wer aufsteigt, nicht aufsteigt, wer die wenigsten Tore am Ende der Saison kassiert hat oder wer die meisten Tore erzielt hat, sondern es ist nur ein Ergebnis.“ Seine Spieler sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren, den Rest ausblenden, so wie bisher auch.

Knopp will eigenes Spiel durchziehen

„Der Respekt bei mir ist wie jedem anderen Gegner gegenüber auch vorhanden. Ich kenne Patrick Müller und seine professionelle Art, weil er einige meiner Spieler trainiert hat. Er wird seine Mannschaft, die wie ich finde eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern hat, zusätzlich über individuelle Klassespieler verfügt , taktisch sicherlich wieder hervorragend einstellen“, mutmaßt der Trainer des Tabellenzweiten. Die eigene taktische Ausrichtung wird diese Erkenntnis nicht beeinflussen, wie Ralf Rabung deutlich anmerkt. „Ich weiß, was sie drauf haben, aber wir ziehen unseren Stiefel durch. Wir werden unseren eigenen Spielwitz, unsere Freestyle-Mischung durchbringen. Ich habe meine eigene Vorstellung von unserem Spiel, die drücken wir durch, ich orientiere mich nie am Gegner und dann schauen wir am Ende, was unterm Strich steht.“

Die Auswärtsbilanz dazu ist ebenfalls imposant. Siebenmal ist die SG auf fremdem Geläuf angetreten - und immer als Gewinner runter. Das beeindruckende Torverhältnis: 37:1.