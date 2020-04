Das Verfahren gegen ein Zweibrücker Stadtratsmitglied unter anderem wegen Beleidigung soll eingestellt werden. Das Zweibrücker Amtsgericht bestätigte entsprechende RHEINPFALZ-Informationen. „Das Verfahren soll eingestellt werden“, sagte Amtsgerichtsdirektor Klaus Biehl am Dienstag. Es bestehe Unsicherheit im Sachverhalt. Der Stadtrat soll wenige Wochen nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr einen damals 44-Jährigen im Dampf-Shop in der Maxstraße beleidigt haben, lautete der Vorwurf. Die beiden sollen vorher im Internet mehrfach verbal aneinandergeraten sein. Der damals 44-Jährige erstattete Anzeige, das Ratsmitglied dementierte die Vorwürfe.

Amtsgericht: Verfahren von minderer Bedeutung

Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Beleidigung und Körperverletzung. Nachdem ein Täter-Opfer-Ausgleich gescheitert war – eine Aussprache ohne Gerichtsverhandlung –, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beim Amtsgericht: Der Stadtrat sollte eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen.

Dazu wird es wohl nicht kommen. „Angesichts der Umstände, der derzeitigen Situation, wäre es nicht angemessen, den genauen Verlauf des Streitgesprächs zu ermitteln“, so Biehl, der ergänzt: „Sofern tatsächlich eine Beleidigung vorgelegen haben sollte, wäre das im Hinblick auf andere Verfahren von minderer Bedeutung.“ Das Gericht teilte dem Stadtrat am 8. April mit, das Verfahren einstellen zu wollen. Der Angeschuldigte sei damit einverstanden, ließ er dem Gericht am Montag über seinen Anwalt mitteilen.