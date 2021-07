Die VT Niederauerbach ist nicht daran Schuld, dass die Wirtsleute des Vereinslokals Auerbacher Hof aufgeben. Das will Pressewart Volkhard Gabriel nach Kritik in den sozialen Medien klarstellen. Der Verein sei den Pächtern großzügig entgegengekommen. „Sie mussten seit März 2020 keine Pacht für das Lokal zahlen“, sagt Gabriel. Nur die Nebenkosten wollte der Verein nicht – wie es von den Pächtern gewünscht worden sei – auch noch bezahlen. 84 Mitglieder habe der Verein durch Kündigungen verloren, als das Vereinsleben wegen der von der Politik verhängten Corona-Auflagen brach lag. „Das sind rund 15 Prozent unserer Mitglieder. Auf der anderen Seite mussten wir aber unsere Beiträge an die verschiedenen Verbände weiterhin zahlen. Da hat keiner nach Corona gefragt“, so Gabriel. Übernommen haben den Auerbacher Hof im März 2020 Fatiha el Kalid und Haki Krasnic. Erstmals geöffnet war das traditionsreiche Wirtshaus, das 100 bis 120 Plätze und einen Biergarten mit 60 weiteren bietet, unter den neuen Pächtern Ende August 2020. Der Pachtvertrag wurde laut Verein in beiderseitigem Einvernehmen zum 31. August 2021 gekündigt. Als Gründe nannte Krasnic die Nebenkosten und keine Gäste wegen Corona.