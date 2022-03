Dem Patennetz Flüchtlinge und Integration fehlen die Mitstreiter. Die wenigen Engagierten sind in die Jahre gekommen, neue Leute fanden sich nicht. Jetzt hat der 2016 von Ruth Reimertshofer gegründete Verein die Selbstauflösung beschlossen.

Das sagt der stellvertretende Vorsitzende Eckart Emrich auf Anfrage. Die Helfer von 2015 seien heute „meist im vorgerückten Alter“, und die Vereinsgründerin Ruth Reimertshofer ist im Oktober verstorben. Bis zuletzt hatte Emrich gehofft, der Verein könnte mit neuen Mitwirkenden und unter neuem Vorsitz weitermachen. Doch das „Wunder“ blieb aus, und so wurde bei der Sitzung am 22. Februar einstimmig die Auflösung beschlossen. Gleichwohl will Emrich sich privat weiter um Flüchtlinge kümmern, soweit ihm dies möglich sei. Das liege ihm am Herzen.

Ausschlaggebend für die Vereinsgründung war laut Emrich seinerzeit der Zustrom geflüchteter Syrer. Diese brauchten in Zweibrücken nicht nur ein Bett, sondern auch Alltagsbegleitung. Ruth Reimertshofer, damals Zweite Vorsitzende des Ausländerbeirats, schlug vor, ein Patenschaftsnetzwerk aufzubauen: Dieses sollte ehrenamtliche Helfer mit geflüchteten Familien und Einzelpersonen in Kontakt bringen.

Verein „Zukunft zusammen“ macht weiter

Am 29. November 2016 wurde das Patennetz Flüchtlinge und Integration mit Ruth Reimertshofer als Vorsitzender gegründet. Der Verein half nicht nur beim Ausfüllen von Formularen, sondern organisierte auch Informationsveranstaltungen, Zusammenkünfte und Ausflüge. Er unterstützte beim Erlernen der deutschen Sprache und bei der beruflichen Integration.

Weiterhin bestehen bleibt hingegen der Verein „Zukunft zusammen“, der sich ebenfalls um Flüchtlinge und deren Belange kümmert. Er gründete sich auf Betreiben von Elke und Manfred Hilgert und hat in der Maxstraße 14 eine Anlaufstelle.