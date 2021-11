Der 2017 aus einer Bürgerinitiative gegen Windkraftanlagen bei Mittelbach-Hengstbach gegründete Verein „Pro Dörrenbachwald“ berichtet von Mitglieder-Neuaufnahmen. „Die Leute sind durch die neuesten Ankündigungen aufgeschreckt und wollen sich uns anschließen“, sagt der Vereinsvorsitzende Manfred Dörner.

Insbesondere aus dem Stadtteil verzeichne der etwa 70 Mitglieder zählende Verein Zugänge. Seit Mitte September erkundet der Projektentwickler BayWa re unweit des Wahlerhofs bei Hengstbach Standorte für zwei Windkraftanlagen. Geplant sind nach Unternehmensangaben zwei je Sechs-Megawatt-Anlagen mit Nabenhöhen von 160 bis 170 Meter. Durch die Energiegewinnung könnte laut BayWa re der Jahresstrombedarf von 9000 Haushalten gedeckt werden.

Der Verein „Pro Dörrenbachwald“ wendet sich gegen einen Windpark Buchwald. Die Einwirkungen auf den Ortsteil Hengstbach seien gewaltig, zudem würde viel schützenswerte Natur zerstört, sagt der Vereinsvorsitzende. Man wisse um seltene Tierarten im Buchwald, Dörner will sie aber nicht benennen, um unvorsichtige Neugierige anzuziehen. Der geschützte Rotmilan sei jedenfalls mit mehreren Horsten vertreten.

Neuwahlen im Januar

Vergangenen Mittwoch hatten sich die Vereinsmitglieder erstmals seit langem wieder getroffen, besprochen und ihre ablehnende Haltung bekräftigt. Man versuche, nun noch mehr Mitstreiter zu gewinnen, so Dörner. Ein konkretes Vorgehen sei noch nicht beschlossen. 2017 hatte man sich einen Fachanwalt an die Seite geholt. Zunächst wolle man sich im Ortsrat und dem Stadtrat kundig machen. Dem Verein gehörten auch einige Stadträte an. Am Montag beschäftigt sich der Ortsbeirat Mittelbach mit dem Vorhaben.

Der 68 Jahre alte Manfred Dörner kündigte am Mittwoch an, den Verein weiter nach Kräften unterstützen zu wollen, im Januar bei der Neuwahl des Vorstandes aber nicht mehr zu Verfügung zu stehen. Er plane eine lange Reise und könnte das Tagesgeschäft des Vereins deshalb nicht angemessen betreiben.