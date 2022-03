Der geplante Windpark Buchwald nahe dem Wahlerhof bei Hengstbach müsse verhindert werden: Diese Auffassung vertritt der Verein Pro Dörrenbachwald, der dazu eine eigene Infoveranstaltung im April plant.

Ortsvorsteher Kurt Dettweiler lädt bereits für nächste Woche zu einer Infoveranstaltung des Ortsbeirats zum Thema Windpark Buchwald ein.

„Der Wildwuchs von Windrädern im Stadtgebiet hat begonnen“, sagte die Vereinsvorsitzende Erika Watson in der jüngsten Sitzung. Watson und der zweite Vorsitzende Gerhard Freimann informierten über die Pläne des Windkraft-Investors Bayware. Weil Zweibrücken keine Sondergebiete Windenergienutzung ausgewiesen hat, können theoretisch überall im Stadtgebiet Windräder entstehen. Das ist dem Verein ein Dorn im Auge. „Selbst geschützte Flächen, die von sachkundiger Stelle als für die Windkraft ungeeignet beurteilt wurden, stehen plötzlich im Fokus von Investoren“, kritisiert Watson.

Die Bayware-Planung schlage alle vorangegangenen Untersuchungen und Stellungnahmen in den Wind, selbst einstimmige Beschlüsse des Bau- und Umweltausschusses und des Stadtrats von 2018, so der Verein. Er befürchtet, dass dem Süden von Zweibrücken mit den Stadtteilen Mittelbach-Hengstbach, Wattweiler, Ixheim, Bubenhausen und dem Wohngebiet Beckerswäldchen ein „Wildwuchs an Windrädern“ droht. Die Trassenführung vom geplanten Windpark Buchwald zur Einspeisestelle im Wolfsloch lasse dies vermuten.

Die Öffentlichkeit informieren

Watson und Freimann weiter: „Wenn alle Einwände von Bayware so ignoriert werden wie beim Buchwald, könnte entlang der Trassenführung ein Wildwuchs an Windrädern entstehen.“ Der Verein ist besorgt, dass mit dieser Investition ein Wettlauf um die besten Stellflächen beginnt. Er fordert die Stadtverwaltung auf, nicht tatenlos zuzusehen. Sie fordert auch, dass die Öffentlichkeit informiert werden muss, „um Schaden von Bürgern, Fauna und Flora abzuwenden“. Anfang April soll es deshalb eine Informationsveranstaltung des Vereins geben. Ort und Zeit werden laut Watson noch bekanntgegeben.

Infoabend des Ortsbeirats

Ortsvorsteher Kurt Dettweiler lädt für Dienstag, 29. März, 18 Uhr, in die Schulturnhalle Mittelbach ein. Die Firma Bayware stellt dort ihre Windkraft-Pläne in der Gemarkung Hengstbach vor, und es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Etwa zur Planungs- und Bauphase, Erschließung, Anlagentechnik, Sicherheit, zu Lärm und Schattenwurf, Natur- und Artenschutz. Es gilt die 3G-Regel.