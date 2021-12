Der Verdi-Pflegebeauftragte Quetting kritisiert, dass Mindestvorgaben für die Mitarbeiterzahl in Kliniken bis Ende März weggefallen sind. Krankenhäuser können demnach von der Mindestbesetzung mit Pflegefachkräften abweichen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie entschieden. Quetting kritisiert diese Entscheidung: „Wir können die Versorgung der Menschen nicht mehr gewährleisten. Bekanntlich ist das auch in Nicht-Corona-Zeiten oftmals der Fall. Damit ein Mindestmaß gewährleistet ist, hat man in einigen Bereichen Personalmindestzahlen festgelegt.“ Zwar habe Verdi auch das als zu gering kritisiert. Doch sei die Mindestbesetzung immerhin „ein Stoppschild für die totale Katastrophe“.