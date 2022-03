Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommenden Montag und Dienstag zum Streik in den saarländischen Sparkassen auf. Die Filialen bleiben an den beiden Tagen zu.

Laut Ingo Sonnenschein, Sprecher der Kreissparkasse Südwestpfalz, sind auch die Filialen in Homburg und im Saarpfalz-Kreis von dem Streik betroffen. Geld- und Kontoauszugsautomaten bleiben jedoch zugänglich. Gleiches gilt für das Servicetelefon, es ist an beiden Tagen von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 06841 1000 erreichbar. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach höheren Gehältern, einer sozialen Komponente von 150 Euro sowie einem Recht für Arbeitnehmer, mindestens 60 Prozent im Homeoffice arbeiten zu dürfen, in die Verhandlungen getreten.