Zweibrücken ist bei dem Unwetter der vergangenen Tage glimpflich davongekommen. Der Wetterfrosch der Zweibrücker Rundschau, Patrick Lang, formuliert es so: „Wir hatten verdammtes Glück!“

Die Wettermodelle hatten für Zweibrücken 100 bis 140 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt. Tatsächlich gingen in Zweibrücken nur 45 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Mit dieser zwar ergiebigen, aber nicht gefährlichen Regenmenge konnte Zweibrücken umgehen. Im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen fielen zwischen 100 und 200 Liter Regen pro Quadratmeter – mit katastrophalen und tödlichen Folgen. Laut Lang liegt Zweibrücken in einer eher geschützten Region, die seltener von Wetter-Extremen heimgesucht wird. Am heutigen Freitag sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich, ab Samstag wird es freundlich und warm.