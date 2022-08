Zwei Männer stehen im Verdacht, an den Treppen zwischen der Boulognestraße und der Yorktownstraße in Ernstweiler – unterhalb des Europarings – eine Hecke angezündet zu haben. Die beiden Männer wurden gesehen, wie sie den Treppenweg hinunterliefen, der in der Boulognestraße zwischen den Hausnummern 56 und 58 beginnt. Unmittelbar danach brannte die Hecke. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sind unter 30 Jahre alt, trugen Tarnhosen und vermeintlich je einen Bundeswehrrucksack auf dem Rücken. Beide hatten kurze Haare. Die Polizei startete sofort eine Fahndung, fand aber niemanden. „Polizeiliche Ermittlungen bei der Bundeswehr waren ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Das Feuer wurde von geistesgegenwärtig handelnden Anliegern des Treppenweges unter Kontrolle gebracht und von der Feuerwehr vollständig gelöscht“, schreibt die Polizei. Die Höhe des Schadens an der Hecke steht noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise zu der Tat. Zeugen können sich unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden.