Am Mittwochvormittag, 27. Mai, hat die saarländische Polizei einen 32-Jährigen in dessen Wohnung in Saarbrücken-Dudweiler festgenommen. Im März und Mai soll er zwei Frauen in Dudweiler sexuell genötigt haben. Nach Angaben des Landespolizeipräsidiums soll der Mann die Frauen in aller Öffentlichkeit verfolgt haben, ehe er sie „überfallartig unsittlich an verschiedenen Körperstellen anfasste“. Danach habe er jeweils die Flucht ergriffen. Zeugenaussagen und Tatortspuren hätten die Ermittler auf die Spur des 32-Jährigen geführt. Dieser wurde am Mittwoch nach Erlass eines Haftbefehls in die JVA Saarbrücken gebracht. Die Polizei vermutet, dass es weitere Vorfälle und damit noch mehr Opfer desselben Mannes gegeben haben könnte. Mögliche Betroffene oder Zeugen werden gebeten, sich an den Saarbrücker Kriminaldauerdienst (Telefon 0681/962-2133), die örtliche Polizeiinspektion Sulzbach (Telefon 06897/9330) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.