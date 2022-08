Ein 13-Jähriger ist im Zug von Zweibrücken an die Biebermühle beraubt und verletzt worden. Die Mutter des Opfers hofft auf Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Südwest aus Waldfischbach übernimmt zwei Arztpraxen in Pirmasens, die künftig in der Winzler Straße zusammengeführt werden. Ein Modell der Zukunft?

Hat ein Wolf drei Schafe auf einer Weide bei Schmitshausen gerissen? Oder war es ein Luchs oder ein Hund? Fest steht: Im Juli war ein Wolf in der Südwestpfalz unterwegs.

Der umstrittene Moderator Elmar Hörig hat mit der Radiolandschaft abgerechnet. Aber an seine Zeit bei Radio Rockland Pirmasens hat er gute Erinnerungen: zum Beispiel an Sendungen aus Lanzarote und die Freiheit, die er woanders nicht gespürt hat.

Nach dem Feuer in Contwig am Montag hat die Polizei den Mann wieder freigelassen, den sie zunächst in Gewahrsam genommen hatte.

Die Verbandsgemeinde Hauenstein braucht schnell einen Geschäftsführer für die Energiegesellschaft. Doch die ersten beiden Kandidaten haben im Rat keine Mehrheit bekommen.

In Waldfischbach-Burgalben plant die Feuerwehr eine Testfahrt mit einem Drehleiter-Fahrzeug und hat schon jetzt Bauchweh. Sie befürchtet schon jetzt, dass parkende Autos Probleme machen könnten.

Sehr angetan war die Mainzer Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther am Dienstag von den Plänen des PFI für den Energiepark Winzeln. Es gibt aber Konkurrenz.

Eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad mit der Pirmasenser Polizei kommt einem jungen Mann aus Dortmund teuer zu stehen.