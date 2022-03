Nach einer Vielzahl von Einbrüchen verhaftete die Polizei am Dienstagmorgen, 22. März, einen 23-jährigen Verdächtigen in Neunkirchen. Der Mann hat eine serbische Staatsangehörigkeit, gegen ihn lagen laut Polizeibericht mehrere Haftbefehle wegen des Verdachtes auf Wohnungseinbruches vor.

Der Mann sitzt nun in der JVA Saarbrücken. Im vergangenen Jahr soll der Festgenommene laut Polizei zusammen mit einem 20-jährigen Bulgaren sowie mit weiteren bislang Unbekannten eine Reihe von Wohnungseinbrüchen im gesamten Saarland verübt haben. Bei den Einbrüchen sei vor allem Schmuck und Bargeld gestohlen worden. Insgesamt beträgt der Wert des Diebesguts laut Polizei rund 40.000 Euro. Am Dienstagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte des Einbruchdezernates zusammen mit der Bereitschaftspolizei zwei Wohnung in Neunkirchen, welche von den beiden Männern als Aufenthaltsort genutzt worden sein sollen. Dabei überführten die Beamten auch den 23-Jährigen. Zudem fand die Polizei bei der Durchsuchung Beweismittel, deren Auswertung steht noch aus. Der mutmaßliche 20-jährige Komplize, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl wegen des Verdachtes auf Wohnungseinbruch vorliegt, konnte nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.