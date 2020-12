Am Mittwochabend, 2. Dezember, wurde der Polizei um 18 Uhr ein verdächtiger Gegenstand in einem Geschäft in der St. Ingberter Kaiserstraße gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt und die Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Die herbeigerufene Entschärfergruppe gab gegen 20 Uhr Entwarnung. Der verdächtige Gegenstand – ein herrenloser Koffer – stellte sich als ungefährlich heraus.