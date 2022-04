Nachdem in den Medien bereits von mehreren Fällen des Trickbetruges in Homburg berichtet worden ist, fasste die Polizei am Donnerstagnachmittag zwei Tatverdächtige. Ein Geschädigter wurde zwischen 16.40 und 16.50 Uhr in der Talstraße von mutmaßlichen Trickbetrügern angesprochen und um das Wechseln von Münzgeld gebeten. Der Geschädigte erkannte das Vorhaben der Betrüger sofort und winkte ab. Ein Zeuge, der den Vorfall bemerkte, forderte die mutmaßlichen Täter auf, stehenzubleiben, bis die Polizei am Einsatzort ankam. Der Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend. Gegen die beiden Beschuldigten wurden entsprechende Strafanzeigen gestellt. Die Polizei sucht den unbekannten Geschädigten.