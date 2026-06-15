Drei Tage präsentierten sich Zweibrücker Gewerbetreibende auf dem Festplatz an der Rennwiese. Was sagen Veranstalter und Aussteller zur Messe „2brücken“?

Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher haben am vergangenen Wochenende die Messe „2brücken“ auf dem Festplatz an der Rennwiese besucht. Das berichtet Veranstalter Michael Conzelmann. Die Schau findet alle zwei Jahre statt und war früher in Zweibrücken als „Zweibrücken Aktiv“ bekannt. Am Konzept hat sich nichts geändert: Im Mittelpunkt stehen Unternehmen und Gewerbetreibende aus Handel, Handwerk und Dienstleistung aus der Stadt und der Region. In diesem Jahr waren 80 Aussteller vertreten.

Zum ersten Mal dabei war der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ). „Wir sind ja nicht hier, um neue Kunden zu gewinnen. Die Leute sind so oder so Kunde bei uns. Aber wir wollen unsere Arbeit zeigen“, sagte UBZ-Chefin Nicole Hartfelder. Der UBZ sei weit mehr als nur die Müllabfuhr. Ein Thema am Messestand war das Friedhofswesen, insbesondere das neue rheinland-pfälzische Friedhofsgesetz.

Technische Einblicke beim UBZ

Außerdem stellte der Betrieb ein neues technisches Hilfsmittel vor: eine Kanal-Kamera. Hartfelder präsentierte einen unscheinbaren kleinen Wagen mit Kabeltrommel, an deren Ende ein ferngesteuertes Fahrzeug sitzt. Dieses wird in Kanäle eingesetzt und liefert per Kamera Live-Bilder aus dem Inneren, gesteuert mit einem Game-Controller. „Wir hatten gerade Glück, das ist einen Tag vor der Messe gekommen“, sagte Hartfelder.

Ebenfalls Premiere feierte Sascha Körner mit seiner KAS-Akademie. Am Flugplatz betreibt er ein Geschäft für Arbeits- und Sicherheitskleidung und bietet Kurse zu Arbeitssicherheit und Schweißen an. „Wir sind das erste Mal hier auf der Messe dabei. Und schon am Samstag ist der Andrang enorm“, sagte Körner. „Ich bin total begeistert.“

Für ihn steht die Gewinnung neuer Kunden im Vordergrund – Menschen und Unternehmen, die sein Angebot noch nicht kennen. Körner befindet sich auf Expansionskurs und will in den kommenden Wochen seine zweite Filiale im Hilgard-Center eröffnen. Dort sollen Arbeits- und Outdoor-Kleidung verkauft werden.

Sein Geschäft bietet eine breite Auswahl, abgestimmt auf die Anforderungen der jeweiligen Berufe. „Ein Schweißer braucht andere Sachen als ein Maler“, erklärte er. Zugleich richtet er sich nicht nur an Handwerker: „Wir haben auch Arbeitskleidung fürs Büro“, sagte er und deutete auf seine elastische Hose. „Damit kann ich ergonomischer arbeiten.“

Für alte Hasen ist die Messe ein Heimspiel

Nicht nur Neulinge präsentierten sich auf der Messe „2brücken“. Manche Aussteller zählen längst zu den Stammgästen – etwa Andreas Michel, Inhaber der Firma „Fliegengitter Michel“. „Wir sind immer mit dabei“, sagte er. Messen sind für ihn ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts; nach eigenen Angaben besucht er jährlich 16 Veranstaltungen. Die Messe „2brücken“ ist für ihn ein Heimspiel.

Rund 7000 Kunden zählt Michel pro Jahr, die meisten aus Zweibrücken, weitere aus einem Einzugsgebiet von etwa 150 Kilometern. Auf der Messe geht es ihm vor allem darum, bestehende Kontakte zu pflegen und zugleich neue Interessenten zu gewinnen. „Und das klappt super. Wir haben hier auf der Messe schon Aufmaßtermine ausgemacht“, sagte er zufrieden. Für ihn stand deshalb bereits am Samstag fest: „In zwei Jahren sind wir wieder mit dabei.“