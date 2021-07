In der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals Südwest kommt es am Wochenende 31. Juli/1. August zu folgenden Begegnungen mit Beteiligung von Klubs aus dem Kreis Pirmasens/Zweibrücken: Der SV Battweiler empfängt den TSC Zweibrücken, der SC Weselberg erwartet die VB Zweibrücken. Der SC Hauenstein tritt beim ASV Lug/Schwanheim an. Weitere Ansetzungen erfolgen laut Kreischef Reiner Ehrgott nach Ende der noch auszuspielenden Viertelfinals des Kreispokals der Runde 2020/21.