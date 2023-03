Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Derbys sind immer ein Schmankerl für Fußballer. Da werden Rivalitäten gepflegt, da geht es auch mal heiß her. Ein Sieg ist mehr Wert als drei Punkte. Derbys sind beliebt bei Zuschauern und Fans. Sicher auch wieder das Spiel am Mittwochabend, 19 Uhr, in der dritten Runde des Verbandspokals zwischen den VB Zweibrücken und dem TSC Zweibrücken.

„Ein Derby soll ein Derby bleiben, natürlich wollen wir gewinnen. Aber es verliert schon ein wenig den Reiz, wenn man fast jedes Jahr im Pokal gegeneinander spielt“, sagt