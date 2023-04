Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken eines der ersten regulären Spiele der neuen Spielzeit: Am Sonntag messen sich ab 17 Uhr auf dem Rasenplatz in Knopp die beiden Bezirksligisten SG Knopp/Wiesbach und SV Battweiler in der Qualifikationsrunde des Bitburger-Verbandspokals 2020/21. Dabei ist der alte Pokalwettbewerb noch gar nicht beendet.

Denn am Samstag tragen ab 16 Uhr (Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion) Drittligist 1. FC Kaiserslautern und Verbandsligist SV Morlautern erst mal noch das zweite Halbfinale der vorhergehenden Saison aus.