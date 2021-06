Der nächste Schritt auf dem Weg zum neuen Feuerwehrgerätehaus in Dietrichingen ist getan. Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land hat am Donnerstagabend in Bechhofen nichtöffentlich dem Kauf eines Grundstücks in der Feldstraße zugestimmt.

Zuvor hatte der Rat dem Vorentwurf des Planungsbüros zugestimmt und die Fachingenieurleistung für die technische Ausrüstung – Wasser, Wärme, Starkstrom, Telefon- und Datenverbindungen – an das St. Ingberter Büro Intech A vergeben. Rund 10.000 Euro beträgt das Honorar für das Büro. Trotz der ungünstigen Ausrichtung des Pultdachs werde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach angebracht, versicherte Bürgermeister Björn Bernhard auf Nachfrage von Fred Konrad (Grüne). Die Photovoltaik-Module könnten mit Hilfe einer Ständeranlage besser ausgerichtet werden, ergänzte er.