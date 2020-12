Dass sich die Ortsbürgermeister um die Kindergärten kümmern, wird nach Ansicht von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard immer schwieriger: „Da kommt auf unsere Bürgermeister in den Ortsgemeinden eine Menge zu. So viel, dass das von Ehrenamtlichen kaum noch zu leisten sein wird“, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zwar sind die Kindergärten nicht Sache der Verbandsgemeinden, aber Bernhard sagte: „Ich glaube, dass wir um einen Kindergarten-Zweckverband nicht mehr herum kommen werden.“ Die Personalführung wäre dann auf Ebene der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die dann auch Springer einstellen könne, die als Krankheitsvertretung eingesetzt werden. Ein Zweckverband werde demnächst Thema einer Bürgermeister-Dienstbesprechung sein.

Ein Zweckverband löse zwar zunächst keine Raumprobleme, aber auch angesichts der anstehenden An- und Neubauten – etwa in Althornbach, Bechhofen, Contwig und Großbundenbach – müsse man sich Gedanken machen. Ein Neubau für zwei Millionen Euro sei für manche Dörfer nicht zu stemmen: „Klar sind wir froh, wenn’s in den Orten noch die Kindergärten gibt. Aber irgendwann müssen wir uns auch fragen: Lohnt sich das wirklich noch, in Riedelberg einen Kindergarten zu erhalten, oder mach’ ich nicht doch was Gemeinsames mit Großsteinhausen, Kleinsteinhausen, auch Bottenbach?“

