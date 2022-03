Bei der Verbandsbürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben liegen die ersten Ergebnisse vor. Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) und Patrick Sema (SPD) kämen derzeit in die Stichwahl.

Zur Wahl stehen Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) aus Thaleischweiler-Fröschen, Patrick Sema (SPD) aus Schauerberg, Martin Eichert (FWG) aus Schauerberg und Sebastian Schäfer (FDP) aus Höhfröschen. Nachdem 15 der 27 Wahllokale ausgezählt sind, liegt Peifer mit 43 Prozent vor Sema mit 33 Prozent. Eichert kommt auf 19 Prozent, Schäfer auf 5 Prozent. Bisher sind 13 Wahllokale in der früheren VG Wallhalben ausgezählt, 2 in der früheren VG Thaleischweiler-Fröschen.

Sollte keiner der vier die absolute Mehrheit erhalten, gehen die beiden erstplatzierten Kandidaten am 27. März in eine Stichwahl. 14.500 Wahlberechtigte in den 20 Dörfern der Verbandsgemeinde dürfen abstimmen.