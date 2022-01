THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN. Es bleibt bei vier Männern, die sich für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zur Wahl stellen.

„Weitere Bewerbungen sind nicht eingegangen“, sagte Wahlleiter Heino Schuck am Montagabend. Um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist. Gewählt wird am Sonntag, 13. März. Eine mögliche Stichwahl findet am Sonntag, 27. März, statt. Die wird notwendig, wenn im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt – also mehr als die Hälfte der Gesamtstimmen. Rund 10.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, den Rathauschef zu wählen, der ab 1. Juli, für die folgenden acht Jahre die Amtsgeschäfte führt.

Am 1. Juli endet die Amtszeit von Bürgermeister Thomas Peifer (CDU). Peifer, der aus Thaleischweiler-Fröschen kommt, bewirbt sich erneut um das Amt und ist einer der vier Kandidaten, die sich am 13. März zur Wahl stellen. Die SPD schickt Patrick Sema aus Schauerberg ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Für die FWG bewirbt sich Martin Eichert, ebenfalls aus Schauerberg, und für die FDP tritt Sebastian Schäfer aus Höhfröschen an. 2014 hatte sich Peifer in der Stichwahl gegen Berthold Martin (FWG) aus Wallhalben durchgesetzt.