Die Entscheidung ist gefallen. Wenn die Aufsichtsbehörde zustimmt, dann wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben am 13. März 2022 den Bürgermeister für die kommenden acht Jahre.

Sollte eine Stichwahl notwendig werden, findet diese am 27. März 2022 statt. Auf diesen Wahltermin hatten sich die Fraktionssprecher der im Verbandsgemeinderat vertretenen Parteien geeinigt, nachdem es in der Ratssitzung am 17. Juni keine Einigung gegeben hatte. Die Fraktionssprecher hatten sich zwischenzeitlich getroffen, um die Terminfrage zu klären, und hatten dem Verbandsgemeinderat den März-Termin vorgeschlagen. Diesem Vorschlag stimmte der Verbandsgemeinderat am Donnerstag einstimmig zu.

Die Stelle für das Amt des Bürgermeisters wird in der ersten Novemberwoche offiziell ausgeschrieben. Die Amtszeit von Bürgermeister Thomas Peifer (CDU) endet am 1. Juli 2022. Peifer hätte gerne bereits im Herbst gewählt. Am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl zu wählen, war nicht möglich, weil der Termin zu früh lag.

Thomas Peifer, der in Thaleischweiler-Fröschen wohnt, tritt wieder an. Die SPD schickt Patrick Sema aus Schauerberg ins Rennen. Bei der FWG ist Martin Eichert aus Schauerberg als Kandidat im Gespräch, für die FDP hat Sebastian Schäfer aus Höhfröschen Interesse.