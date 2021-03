Thomas Peifer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, könnte bei der Wahl für eine nächste Amtszeit auf drei Gegenkandidaten treffen. Nachdem bereits SPD und FWG angekündigt haben, Kandidaten aufzustellen, hat am Montag auch Sebastian Schäfer von der FDP Interesse bekundet.

Eine Kandidatur sei auf alle Fälle interessant, sagte der Höhfröschener im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Aber wir müssen erst in der FDP besprechen, wer alles Interesse hat“, so Schäfer. Ein Tag nach der Landtagswahl sei es schwierig, da Näheres zu sagen. Schäfer war am Sonntag als Direktkandidat im Wahlkreis Zweibrücken angetreten, blieb mit 4,2 Prozent der Stimmen aber unter dem Ergebnis der FDP.

Die Wahl des Verbandsbürgermeisters könnte für 10. Oktober angesetzt werden.Als weitere mögliche Gegenkandidaten gelten die Spitzen der SPD – Daniela Stauch aus Rieschweiler-Mühlbach und Patrick Sema aus Schauerberg – und der FWG, Martin Eichert aus Schauerberg, der im Gespräch mit der RHEINPFALZ auch Wallhalbens Bürgermeisterin Christine Burkhard als bekannten FWG-Namen genannt hatte.